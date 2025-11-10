鄭麗文悼共諜？他揭這事實狠批：不該裝無辜

▲國民黨主席鄭麗文8日出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。不過，媒體人黃揚明揭露活動採訪通知內容表示，主辦單位直接稱呼吳石等共諜為「烈士」，親共立場清晰明白，鄭麗文主席不該裝作無辜不知。

白色恐怖受難者及後代團體在馬場町舉辦秋祭，活動行之有年，鄭麗文出席遭質疑「悼念共諜」，她後續發文澄清，她是受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬；該活動並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

廣告 廣告

然而，黃揚明隨即發文打臉指出，該活動或許形式上沒有悼念吳石，但是主辦單位前幾天公開在粉專上的採訪通知，內容直接稱呼吳石等共諜為「烈士」，親共立場清晰明白，鄭麗文主席不該裝作無辜不知。

黃揚明指出，吳石沒有被平反，監察院的報告是針對周邊人等的審判過程瑕疵，而非針對吳石的共諜行徑，甚至直言：「國防部保密局破獲吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於臺海局勢的穩定及國家安全的維護」，而吳石等人的「後代遺屬」（吳石的妻子遺屬獲得補償是因她遭到不當審判，與吳石本身案情無關）也沒有補償、賠償金可領。

黃揚明更狠批，在中華民國境內，吳石就是板上釘釘的叛徒。奉勸鄭麗文主席，最近有空，先去一趟忠烈祠吧！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠營將派大咖參選台北市長？王世堅竟點名這2人

把蔣中正肛門弄流血慘被關黑牢？口述史揭露錢如標血淚

指黃明志恐想潛逃新加坡？藍議員1句「遊泳只要2分鐘」慘遭酸爆