鄭麗文悼共諜 王美琇批：國民黨成紅統政黨

辜寬敏基金會董事長王美琇。(辜寬敏基金會)

國民黨主席鄭麗文昨8日下午出席統派團體舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，引發輿論譁然。





辜寬敏基金會董事長王美琇受訪時嚴詞批評，鄭麗文的行為「非常糟糕」，指中共正企圖利用國民黨複製「香港模式」，在台灣扶植傀儡政權，而鄭則意圖「借中國力量奪取政權」。她警告，若國民黨黨內缺乏反對聲音，「最終將成為紅統政黨，這對台灣極度危險。」





根據國家人權博物館「國家人權記憶庫」記載，吳石為中共派遣至國民黨政府內部的間諜，代號「密使一號」，曾在國共內戰期間提供關鍵軍事情報，來台後仍持續從事地下工作，最終遭逮捕並判處死刑。

廣告 廣告





王美琇指出，1950年代的政治受難者背景複雜，其中部分確實與中共在台地下組織有關，試圖顛覆政權；但也有不少人出於對威權的不滿而被吸收，「他們的初衷多是反抗獨裁，而非效忠中共」。





對於鄭麗文參與悼念共諜活動，王美琇直言：「這是政治判斷極差的行為。」她指出，中共正在透過滲透與輿論操作，扶植親中勢力，國民黨若不自省，將被北京利用成為代理政黨。「當黨內沒有人敢發聲反對，紅統化就會一步步成形。」





面對外界批評，鄭麗文回應稱「每個人不應再為政治信仰付出代價」，但王美琇痛批這是「廢話」。她反問，若國民黨真有誠意，應先為白色恐怖時期黨國迫害人民道歉，而非藉由國會多數刪除「白色恐怖記憶日」、阻擋轉型正義與課綱本土化改革，「國民黨不希望台灣人記得歷史，也不願記得他們幹過的壞事。」