鄭麗文悼念共諜吳石！王定宇怒嗆汙衊白恐受難者：形同吐蔣介石口水
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席追思會，悼念因洩密、中共地下黨員身分而遭槍決的共諜吳石。民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文將吳石洗白成「白色恐怖受難者」，完全是污辱真正的受害者，此舉更是赤化國民黨、對蔣介石吐口水。王定宇痛斥，此舉也是完全站在中共的史觀之上，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。
王定宇表示，吳石是中共封為第一號的間諜，他在國民政府出賣軍事機密，讓中共屠殺成千上萬國軍，國民黨也因此敗逃台灣，吳石到台灣後仍繼續出賣軍事機密，並被蔣介石逮捕、槍斃。吳石不是被冤枉的，而是背叛國軍、出賣國家而被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。中共不僅為了吳石拍連續劇，還表揚吳石消滅國民黨有功，國民黨的主席還去紀念他，何其荒謬。
王定宇痛批，鄭麗文此舉是赤化國民黨，使之成為中共的附庸黨部，蔣介石槍斃吳石，鄭麗文卻要追思吳石，根本是對著蔣介石吐口水，眷村長輩們能接受完全站在中共立場的鄭麗文？鄭麗文竟說這是言論自由、吳石是白恐受難者，更稱這是和解的過程，這種說法更汙辱白色恐怖受難者。他表示，在當時確實有許多人被汙衊為共諜，被囚禁、殺害，這些受害者應給予補償，吳石被確認不屬於受難者，而是出賣國家的叛徒，鄭麗文用白恐受難者美化吳石，把真正的共諜汙染無辜被害的人，這是對不起受難者的行徑。
王定宇強調，鄭麗文悼念吳石有四大錯誤，第一，此舉是完全站在中共史觀與價值觀上，讓國民黨成為中共附庸；第二，這等於背叛國民黨當年的總裁、主席蔣介石，向蔣介石吐口水；第三，這背叛因吳石犧牲的國軍將士；第四，鄭麗文竟將吳石洗白成白色恐怖受難者，刻意混淆兩者根本是對不起白色恐怖的真正受難者。王定宇也強調，應該跳腳的是國民黨的支持者，應該擔憂的是台灣全體人民，唯一額首稱慶的，是中國共產黨。
