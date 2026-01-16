鄭麗文惡批台美關稅15% 蘇巧慧「溫柔堅定」回應了

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

美國拍板將對台灣課徵15%關稅且不疊加，但國民黨主席鄭麗文卻惡意批評這是「不堪的談判結果當成重大成就」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（16）日回應，在行政院副院長鄭麗君與談判團隊努力之下，台美貿易談判談出好成績，很感謝從前總統蔡英文到總統賴清德的持續努力，希望能讓台灣的企業實力布局全球。





記者提問，台美關稅談判調降為15%而且不疊加，還有很多優惠待遇，各界表示肯定，但鄭麗文卻說結果不堪，請問委員回應？

對此，蘇巧慧指出，大家可以看到談判團隊非常努力，在鄭副院長與談判團隊的努力之下，談出了一個好成績，台灣關稅除與日韓一樣15%，而且不疊加；另，台灣還是全球首個拿到最優惠待遇國，更重要的是，所有台商到美國投資的時候，不管是設備還是原物料，這些都免稅。

她強調，從上述三項措施可以看得出來，美國把台灣當成非常重要的貿易戰略夥伴，彼此之間的關係真的是堅若磐石；同時，也很感謝從蔡前總統到現在賴總統的持續努力，希望能讓世界看見台灣，也讓台灣的企業實力能夠布局全球。

同時，蘇巧慧允諾，她也會跟新北市所有的中小企業一起努力，「讓我們好的產品能賣到全世界，讓大家都能夠生意做得好，沒煩惱！」

記者問到，有命理師稱民眾黨主席黃國昌「沒將星相」，您怎麼看？對此，蘇巧慧則說，「大家的面相都是父母天生的，不太能改變。但是後天的努力很重要，所以我一直覺得待人溫暖、觀念創新、做事不怕困難，然後要努力。溫暖、創新、會做事，比面相更重要」。







