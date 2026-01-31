鄭麗文想見習近平！郭正亮曝賴清德超焦慮：3月一定會下手

國民黨副主席蕭旭岑將率團訪問北京，展開智庫交流，黨主席鄭麗文日前也鬆口，將有出訪大陸計畫，希望能在上半年會晤大陸國家主席習近平。對此，前立委郭正亮斷言，總統賴清德非常焦慮，「3月一定會下手」，建議鄭麗文愈早去愈好。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮昨（30）日在中天新聞政論節目《張雅婷辣晚報》提到，下星期將展開國共智庫交流，原則上不會去談到兩岸敏感問題，接下來是鄭麗文要訪問大陸，目前尚無法確認是否能見到習近平。至於鄭麗文曾提到兩岸和平架構，他認為以現在兩岸狀態而言，連恢復交流都有困難，更遑論談和平協議，因此別期望太多。

至於鄭麗文訪陸時間點，郭正亮指出，由於今年農曆過年比較晚，3月初大陸要舉行兩會，所以鄭麗文若是想要在兩會前出訪，時間非常趕，但若是在兩會後，對岸恐怕會有變數，因為4月美國總統川普將訪陸，「擺明就是要算大帳，雙方都會有所準備」，陸方一定會談及中美三個聯合公報，當中勢必有台灣地位、對台軍售等議題。

國民盪主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

綜合以上情況，郭正亮建議，鄭麗文最好是2月去，畢竟川普也讓賴清德非常焦慮，「賴會不會做什麼動作就不好說了！」郭正亮預言，賴清德可能會製造鄭麗文的障礙，讓她去不了大陸，而且立法院新會期將在3月初開議，屆時還要處理總預算、軍購付委等，朝野勢必會有大場面，「那時候是大衝突，民進黨的調子你也知道，想想那時的氛圍，兩會以後去大陸，民進黨一定會搞鬼，因為你跟立法院的鬥爭搞在一起，賴清德這種人怎可能不講話？」

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

最後郭正亮直言，倘若鄭麗文真的見到習近平，而且又相談甚歡，勢必會動搖到民進黨，「賴清德怎麼可能會讓妳順利？3月他一定會製造一些狀況，民進黨不是吃素的啦！」

