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鄭麗文想見賴清德？傅崐萁卻提彈劾總統 吳思瑤轟：沒有誠意
即時中心／温芸萱、謝宛錚報導
國民黨主席鄭麗文，在鄭習會結束後，宣稱想和總統賴清德會面；同時國民黨團總召傅崐萁發布甲級動員令，預告5月19日推動彈劾賴清德。對此，民進黨立委吳思瑤今（15）日受訪怒嗆，鄭麗文先說清楚鄭習會內容及政策代價，不要用想與賴清德會面轉移焦點，並嘲諷鄭麗文真正應該見的是藍委和他們自家縣市首長參選人。
鄭麗文日前與中國國家主席習近平會面，鄭習會後中國隨即宣布「惠台十項政策」，引發政壇關注。隨後鄭麗文表態希望與賴清德見面，傅崐萁則發布甲級動員令，預告5月19日將推動彈劾賴清德，朝野攻防持續升溫。
質疑見面誠意 吳思瑤：是善意還是轉移焦點？
對此，吳思瑤今日在立院受訪時質疑，「鄭麗文要見賴清德總統這是認真的嗎？」她指出，國民黨才剛「超前部署」宣布甲級動員，預告彈劾賴清德總統，鄭麗文卻同時拋出會面說法，「鄭麗文稱要和賴清德見面是真心的嗎？是出於善意和誠意嗎？」
接著，吳思瑤進一步表示，鄭麗文赴中與習近平會面後，仍有諸多爭議與疑問待釐清，包括「惠台十大政策」是否以犧牲中華民國主權為代價。她直言，鄭麗文不要閃躲，不要用與賴清德見面來轉移焦點，如果要見面，不如與自家藍委好好討論下，總預算真的還要再擋下去嗎？軍購案到底中國給了怎麼樣的壓力？軍購案還要推進，亦或遂了習近平的意，無限期延宕？
聚焦鄭習會爭議 嗆先和自家立委見面
最後，吳思瑤也酸，鄭麗文與其急著見賴清德，不如先見見自家黨籍立委和縣市首長參選人，他們對於民意的掌握，顯然比鄭麗文只擁抱共產黨的黨意還需要被鄭麗文聽見。
原文出處：快新聞／鄭麗文想見賴清德？傅崐萁卻提彈劾總統 吳思瑤轟：沒有誠意
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