鄭麗文慘了？直播聲量雪崩剩1成 「內部不挺」原因曝：故事全在踩地雷

政治中心／林昀萱報導

國民黨主席鄭麗文在今年10月正式上任，相關親中言論及政治表態受到關注。經常談論時事的臉書粉絲專頁「聲量看政治」9日指出，泛藍YouTube直播數據顯示「鄭麗文人氣暴跌，只剩一成」，並分析原因。

「聲量看政治」表示，鄭麗文在10月當選國民黨主席，馬上成為媒體和藍營直播圈的頭號話題，不只傳統新聞大幅報導，泛藍的直播圈也有熱烈討論。當時，某些泛藍白紅的人都期待她能帶出泛藍白紅的新氣象，甚至在10月24日，泛藍直播圈對於鄭麗文的討論，創下了19萬人次觀看的高峰。綜觀鄭麗文當選黨主席前後，她的開場氣勢驚人，但本質上很短暫。如今，在8日的泛藍直播圈對於鄭麗文的討論只剩2萬餘人次，整整跌掉9成人氣，只剩10月24日的11%。

「聲量看政治」認為，也許一開始多數人只是來看新主席「要做什麼」、「能不能重新整合藍營」，若後續的作為與發言，一直讓人不安，這種流量高峰就會開始往下掉，甚至開始產生負面效應，且兩岸立場強推，反讓藍營群眾產生不安。上任後的鄭麗文立刻對外強調「九二共識」、「反對台獨」、「推兩岸和平」等論述框架。這些論述在深藍鐵粉眼中，是藍營的招牌，但對更多泛藍和中間選民來說，太快、太用力，甚至「急著靠攏中國」。藍營本來就對「兩岸立場」很敏感。當領導人走得太前面，有人覺得很爽，有人則開始猶豫「國民黨真的要這麼親中嗎？2026、2028要怎麼選？」這種分裂感會影響KOL帶風向，也降低直播圈討論度。慢慢地，人氣開始冷卻。

「聲量看政治」列出鄭麗文近期的爭議。11月之後，有不少媒體和社群爆料鄭麗文的人事布局疑似受特定派系掌控，甚至傳出這是在為未來特定人物鋪路。這些消息對國民黨基層很傷。鄭麗文本來就不是傳統藍營出身，又面臨這些質疑，許多藍營中生代、地方派系選擇冷處理、保持距離。這讓泛藍直播圈對於持續推她的話題，開始保持審慎態度，人氣進一步下滑。12月初，鄭麗文再度接受國際媒體專訪時說出「時間不站在台灣這邊」這句話。這種說法，聽起來像在暗示台灣沒機會、要認命。這種說法，不只親中，更是「氣勢全消、投降主義」的代表。之後，又爆出鄭麗文想和習近平會面傳聞。消息一出，藍營雖然一定有人覺得是機會，但更有人則質疑「讓國民黨被貼死親中標籤？」整體來說，這種消息不但沒帶來正面聲量，反而加速了藍營內部的焦慮與不信任。

「聲量看政治」表示，對於藍營的直播圈來說，他們要的是帶動士氣、能打能吶喊的主角。鄭麗文這種冷調又負面的論述，完全不合直播圈胃口，只能逐漸冷處理。於是聲量直接暴跌，只剩下原本高峰的11%。「不是沒故事，是故事全在踩地雷。綜合所有爭議來看，鄭麗文的問題不是『沒新聞』，而是每個新聞都在減分。兩岸立場讓人不安，黨內人事安排又被懷疑，數次發言又滿滿爭議。這一連串事件，讓她對藍營基層、直播圈的吸引力逐漸歸零。」

