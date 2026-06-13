鄭麗文慘遭美國放鳥？經濟學家狠酸「拿習近平自抬身價」：當然被看不起
即時中心／陳奕劭報導
國民黨主席鄭麗文日前展開訪美行程，原先預計在美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但媒體報導，原訂與國安會官員的見面在未告知原因的情況下取消，對此鄭麗文則在美東時間11日晚間在僑宴嗆民進黨阻撓。經濟學家吳嘉隆今（13）日認為，鄭麗文的問題很簡單，不可能同時親共又親美，她拿中共總書記習近平自抬身價，當然被看不起。
吳嘉隆分析鄭麗文訪美疑遭放鳥
吳嘉隆在臉書發文表示，鄭麗文的問題其實很簡單，就是不可能同時親共又親美，鄭麗文想搞好與美國的關係，但美國用臨時取消國安會官員會面羞辱她。鄭麗文想透過美國對她的支持，回到國內取得參選2028的門票，但這徒勞無功的，因為她給國民黨帶來更多負面效應。
他指出，美國不會支持她，不會給她場面，因為美國已經把她定性為中共在台灣的代理人。在美中對抗的地緣政治格局下，不可能又親共，又親美。這個道理簡單，不可能同時是黑的，又是白的。
國民黨主席鄭麗文訪問美國。（圖／擷取自鄭麗文臉書）
吳嘉隆批鄭麗文拿習近平自抬身價
吳嘉隆認為，鄭麗文跑美國最後會是自取其辱。美國要支持的台灣政治人物，肯定是能站在台灣立場，為台灣的利益講話，而不是為中國的利益效勞的人。如果鄭麗文在北京與習近平見面的時候，說出台灣的主權不屬於中華人民共和國，美國人肯定會好好接待她。
他強調，習近平其實是不得人心的領袖，而鄭麗文卻去向他靠攏，拿習近平來自抬身價，當然被美國看不起了！
吳嘉隆批評，鄭麗文居然以為她能率領中國國民黨的代表團與中、美兩大國的領導人會面，可能是酒喝太多了吧！回到國內能夠得到多少台灣選民的認同，其實大有問題，難道她真的以為台灣選民很好忽悠嗎？
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