鄭麗文憂賴學尹錫悅 綠嗆胡扯

韓國前總統尹錫悅因發動戒嚴，被檢方依內亂罪求處死刑。國民黨主席鄭麗文14日在中常會提及此事，認為尹錫悅過去對在野黨的指控，「在台灣也正在發生」，且尹錫悅還涉教唆軍方挑釁北韓，意圖製造兩韓衝突，她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險；民進黨祕書長徐國勇則回嗆「胡扯」，要鄭麗文回去檢討戒嚴38年的國民黨。

鄭麗文昨指出，賴總統上任以來，民進黨一天到晚說在野黨杯葛中央政府，然後給在野黨扣紅帽，就跟尹錫悅指控在野黨是親北韓勢力一模一樣，當尹錫悅半夜發動戒嚴引發國際社會、韓國人民一片譁然時，只有民進黨團公開支持戒嚴。

她擔心賴清德「個性偏執沒底線」，2028能否順利進行民主選舉相當關鍵，尹錫悅涉嫌教唆軍方挑釁北韓，意圖製造兩韓衝突，若賴民意支持度長期低迷無法翻盤，會不會也鋌而走險複製尹錫悅路線，製造兩岸兵凶戰危，無限上綱國安，沒收言論自由？

此外，立院昨舉行總統彈劾公聽會，國民黨團書記長羅智強也批評賴清德首創不副署、不公布、不執行立法院通過的法律，「這樣的總統跟最近被起訴求處死刑的尹錫悅，行為差距在哪裡？」

白委劉書彬也呼籲賴總統守憲守法，不要重蹈覆轍，「韓國尹錫悅例子殷鑒不遠」。

徐國勇則反批鄭麗文「胡扯」，強調不必去無謂猜測、無謂胡扯，一點意義都沒有，台灣跟韓國完完全全不一樣，如果要講戒嚴，請鄭去檢討一下國民黨戒嚴超過38年，當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？「應該回去檢討是不是國民黨執政的時候跟韓國前總統一模一樣？」