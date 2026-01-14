鄭麗文憂賴清德學尹錫悅戒嚴 徐國勇怒喊胡扯：先檢討國民黨戒嚴38年多

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

南韓前總統尹錫悅涉犯內亂罪遭檢方求處死刑，國民黨主席鄭麗文今（14）日表示，尹錫悅因預算案屢次被擋才宣布戒嚴，擔憂總統賴清德恐走上同一條路。對此，民進黨秘書長徐國勇痛批，台灣跟韓國完全不一樣，這種胡扯的狀況不可能發生，鄭麗文應該先檢討國民黨戒嚴了38年多。

民進黨秘書長徐國勇直言，鄭麗文應該先想一想蔣介石、蔣經國，戒嚴就是他們國民黨做的。（許詠晴攝）

民進黨今早召開中執會，並在會後舉辦提名記者會。徐國勇直言，鄭麗文應該先想一想蔣介石、蔣經國，戒嚴就是他們國民黨做的，現在鄭麗文用韓國狀況來猜測賴總統會戒嚴，他不客氣地講「那叫胡扯」，如果鄭麗文講這種話，他要不客氣的批評他兩個字「胡扯」，不必做這種無謂的猜測，一點意義都沒有，台灣跟韓國完全不一樣。

徐國勇強調，如果鄭麗文要講戒嚴，請先檢討一下國民黨戒嚴了 38 年多，當時台灣人民受多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？他們應該檢討國民黨執政時是不是就跟韓國前總統一樣，他必須再次表達，不會有這種無謂揣測、胡扯的狀況發生。

