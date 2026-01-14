鄭麗文憂賴清德複製尹錫悅路線 徐國勇嗆胡扯：去檢討國民黨戒嚴38年

民進黨秘書長徐國勇受訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，遭到南韓特別檢察組向法院請求判處死刑。國民黨主席鄭麗文今（14）日表示，總統賴清德會不會複製尹錫悅的路線？台灣民主很可能一夕間化為烏有。對此，民進黨秘書長徐國勇怒嗆「胡扯」，台灣跟韓國完全不同。他說，如果要講戒嚴，去檢討國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？

鄭麗文表示，賴清德的性格，如此偏執、沒有底線，當時尹錫悅為了要發動戒嚴，甚至教唆南韓軍方透過行動挑釁北韓，意圖造成兩韓軍事衝突和矛盾，這些都是在南韓法院揭露的事實。她質疑，賴總統會不會鋌而走險？當民意支持度長期低迷且無法翻盤，會不會複製尹錫悅的路線？國民黨身為台灣最大在野黨，有責任台海和平與台灣的民主政治自由。

廣告 廣告

徐國勇受訪表示，鄭麗文應該先去想一想前總統蔣介石、蔣經國的戒嚴，應該先去想一下戒嚴就是國民黨。他痛批，用沒有根據、不能類比的韓國狀況，就來猜測賴總統會戒嚴，那叫「胡扯」，「我再講一遍，如果鄭麗文講這種話，我不客氣要批評她，兩個字叫『胡扯』」，台灣跟韓國完全不一樣，不必做這種無謂的猜測，一點意義都沒有。

徐國勇指出，如果鄭麗文要講戒嚴，去檢討一下國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？白色恐怖怎麼發生的？國民黨應該回去檢討，是不是其執政的時候跟韓國前總統一模一樣？是不是應該這樣子去檢討？他再次說，不會有像鄭這一種無謂揣測、胡扯的狀況發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

尹錫悅遭求處死刑 鄭麗文：賴清德會不會複製尹錫悅路線？

鄭麗文幕僚被爆打記者、發飆罵哭黨工 國民黨火速開除