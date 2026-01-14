鄭麗文憂賴清德複製尹錫悅路線 徐國勇嗆「胡扯」：國民黨應該檢討戒嚴

記者盧素梅／台北報導

民進黨秘書長徐國勇受訪。（圖／資料照）

南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，遭到南韓特別檢察組向法院請求判處死刑。國民黨主席鄭麗文今（14）日表示，總統賴清德會不會複製尹錫悅的路線？台灣民主很可能一夕間化為烏有。對此，民進黨秘書長徐國勇怒嗆「胡扯」，如果要講戒嚴，應該人去檢討國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？

鄭麗文下午主持中常會發表談話時，把賴清德與最近被南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅做對比，強調賴與尹都指控在野黨擋預算、癱瘓政府，而且是反國家勢力，她呼籲要警惕賴清德可能鋌而走險，複製尹錫悅的路線。

廣告 廣告

對此，徐國勇表示，鄭麗文應該先去想一想前總統蔣介石、蔣經國的戒嚴，應該先去想一下戒嚴就是國民黨。他痛批，用沒有根據、不能類比的韓國狀況，就來猜測賴總統會戒嚴，那叫「胡扯」，台灣跟韓國完全不一樣，不必做這種無謂的猜測，一點意義都沒有。

徐國勇指出，如果鄭麗文要講戒嚴，去檢討一下國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？白色恐怖怎麼發生的？國民黨應該回去檢討，是不是其執政的時候跟韓國前總統一模一樣？

更多三立新聞網報導

超乎預期！高市李在明K-POP合奏破日韓僵局 日經：動盪局勢求穩定合作

拿南韓比台灣！劉書彬扯賴清德「德不配位」：尹錫悅的例子殷鑑不遠

尹錫悅遭求處死刑！鄭麗文大笑問傅崐萁「是否熟悉」：賴清德恐複製路線

2026全球最強護照大洗牌！台灣名次曝光 這國狠甩美英成黑馬

