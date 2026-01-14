鄭麗文憂賴清德複製尹錫悅路線 徐國勇：談戒嚴先檢討國民黨

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

前南韓總統尹錫悅因前年底頒布戒嚴令，昨（13日）遭南韓特檢以內亂罪求處死刑，國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會提起此事，並稱尹錫悅昔對在野黨指控正在台灣發生，還憂心賴清德恐複製尹錫悅路線，對此，民進黨秘書長徐國勇回批「胡扯」，並要鄭麗文想提戒嚴，應先檢討國民黨在台戒嚴38年多。

鄭麗文今（14日）在中常會以尹錫悅為例，指尹錫悅發動戒嚴，是因國會在野黨屢屢擋預算要癱瘓中央政府，她稱理由令她觸目驚心，「跟台灣現況如出一轍」，接著就把矛頭指向總統賴清德，並擔心起賴清德民意支持度若長期低迷，會不會鋌而走險、複製尹錫悅路線。

對此，徐國勇回應，要鄭麗文應先想想戒嚴當時的蔣介石、蔣經國，「應該先想一下戒嚴就是國民黨」，他認為，鄭用沒有根據、也不能類比的韓國狀況來想台灣，以此猜測賴清德會戒嚴，徐國勇直言：「不客氣地講，那叫胡扯」。

徐國勇表示，不必做無謂的猜測及胡扯，他認為，不僅沒意義，台灣與韓國現況也完全不同，更反問，如果鄭麗文要談戒嚴，「請她去檢討一下，國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受多少苦？白色恐怖怎麼發生？」。





