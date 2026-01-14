鄭麗文憂賴清德複製尹錫悅 徐國勇轟胡扯

▲對於鄭麗文的比擬，徐國勇怒轟她「胡扯」。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 南韓前總統尹錫悅前年發動戒嚴，被到南韓特別檢察組向法院請求判處死刑，國民黨主席鄭麗文今（14）日質疑，總統賴清德會不會複製尹錫悅的路線？台灣民主很可能一夕間化為烏有。對此，民進黨秘書長徐國勇怒嗆「胡扯」，直言若要講戒嚴，應去檢討國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？

鄭麗文下午主持中常會發表談話時，把賴清德與尹錫悅做對比，強調賴與尹都指控在野黨擋預算、癱瘓政府，而且是反國家勢力；她呼籲要警惕賴清德可能鋌而走險，複製尹錫悅的路線。

民進黨下午舉行中執會，徐國勇受訪時表示，鄭麗文應該先去想一想前總統蔣介石、蔣經國的戒嚴，應該先去想一下，就是國民黨戒嚴，因此別用沒有根據、不能類比的韓國狀況，猜測賴總統會戒嚴，「我不客氣地講她，那叫胡扯」。

徐國勇不滿說，不必用無謂的猜測、無謂的胡扯，一點意義都沒有，台灣跟韓國不一樣、完完全全的不一樣。

徐國勇說，若鄭麗文要講戒嚴，請她去檢討國民黨戒嚴的38年多，當時台灣人民受了多少的苦？白色恐怖怎麼發生的？國民黨應該回去檢討，是不是其執政時候，與韓國前總統一模一樣？

