鄭麗文憂賴總統複製尹錫悅 徐國勇批胡扯

針對國民黨主席鄭麗文把近日遭南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅與賴清德總統對比，示警大家警惕賴總統複製尹錫悅路線；民進黨秘書長徐國勇反批鄭麗文「胡扯」，他強調台灣與韓國完全不同，若要講戒嚴，鄭麗文應先檢討國民黨戒嚴38年，台灣人民受了多少苦？

南韓前總統尹錫悅因發動戒嚴，遭南韓檢方依內亂罪求處死刑。國民黨主席鄭麗文今天(14日)在國民黨中常會上發表談話時，把尹錫悅與賴清德總統對比，示警大家警惕賴總統可能鋌而走險，複製尹錫悅路線，並呼籲熱愛民主、法治、自由的公民，都要與國民黨站在一起，防止賴總統走偏鋒。

廣告 廣告

對此，民進黨秘書長徐國勇下午在民進黨南投縣長提名記者會上受訪時，反批鄭麗文胡扯，並強調台灣和南韓完完全全不一樣，鄭麗文用沒有根據、不能類比的南韓狀況去猜測賴總統會戒嚴，一點意義都沒有。

徐國勇並說，如果鄭麗文真要講戒嚴，應先檢討國民黨戒嚴了38年，當時台灣人民受了多少的苦？是否國民黨執政的時候，才是和南韓前總統尹錫悅一模一樣。