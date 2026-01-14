鄭麗文憂賴「戒嚴」！徐國勇痛罵胡扯：先檢討國民黨

國民黨主席鄭麗文今（14）日下午主持中常會發表談話時，把總統賴清德與最近被南韓檢方求處死刑的前南韓總統尹錫悅做對比，憂心賴清德可能鋌而走險，複製尹錫悅路線實施「戒嚴」。對此，民進黨秘書長徐國勇直接回罵鄭麗文是胡扯。

徐國勇今日受訪時，記者詢問到鄭麗文憂心賴清德複製尹錫悅路線實施「戒嚴」，徐國勇直接反駁，表示她應該先去想一想蔣介石、蔣經國的戒嚴，「戒嚴就是他們國民黨，用沒有根據、不能類比的韓國狀況來想台灣，就猜測賴總統會戒嚴，我不客氣的講，那叫胡扯」。

徐國勇強調，台灣跟韓國完全不一樣，「如果她要講戒嚴，請他檢討一下國民黨戒嚴了38年多，台灣人民受了多少苦，白色恐怖怎麼發生的，他們應該回去檢討，他們國民黨執政時和韓國前總統一模一樣」，徐國勇重申「不會有這樣子無謂揣測、胡扯的狀況發生」。

