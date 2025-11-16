鄭麗文扛國民黨財務 6000萬元缺口待補

國民黨主席鄭麗文當選滿一個月，除了與民眾黨主席黃國昌本周見面，營造「藍白合」氣氛，緊接而來的包括嚴峻的財務挑戰。黨內人士坦言，財務壓力非常沉重，在明年二月政黨補助款到位前，仍需再募款六千萬元補足缺口。

鄭麗文日前表示，努力募款是身為黨主席必定要負起的責任，相信會因為國民黨行情的水漲船高，募款會更加順利。根據去年度決算書顯示，國民黨負債高達廿一億元，雖然帳上基金淨值有兩百卅四億元，但其中兩百廿億元黨營事業基金，因黨產案三審敗訴確定要移轉國有，恐讓黨內財務再度吃緊。

廣告 廣告

不只國民黨長期的固定債務，在營運成本方面，據了解，前主席朱立倫交接前，仍留有一筆經費，用以支付前兩個月黨工薪資；不過，面對十二月與一月的黨工薪水，以及因罷免連署案被起訴的黨工相關律師費，預估政黨補助款明年二月入帳前，鄭麗文仍需再籌措六千萬元。

前黨務人士指出，黨主席除了要募款開源，撙節也是必要做法，經過組織精簡，黨務經費已從每月三千萬元降為兩千至兩千五百萬元；至於先前推出「萊爾校長紓壓球」也廣獲好評，約募得六、七百萬元用以支援遭受司法迫害的黨工，未來可繼續募款。

此外，國民黨副主席張榮恭日前會見中共中央台辦主任宋濤，是否為「鄭習會」鋪路，引發聯想。有藍營立委認為，黨內對鄭麗文過度著眼兩岸關係、在民生內政議題卻未發聲的態度有所質疑，不過，鄭麗文仍在上任蜜月期，雖然對於其路線感到憂慮，但尚在觀望期間。

【看原文連結】

更多udn報導

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝

普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣

日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣

｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強