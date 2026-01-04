鄭麗文扯美委衝突"要賴別挑釁中" 學者:理解錯誤

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨天表示，若自己非新北男主角將全力輔選，但若自己出線也希望藍營力挺，國民黨主席鄭麗文強調，雙方對"藍白合"都釋出最大善意，被問到川普針對委內瑞拉的行動，她竟把矛頭指向賴總統，要總統別再挑釁中國，學者直言美國是劍指中國，鄭麗文完全理解錯誤。

國民黨主席鄭麗文：「各位先進同志幹部大家好（客語），我要開始認真的學習客家話。」

鄭麗文扯美委衝突「要賴別挑釁中」 學者直言「完全理解錯誤」

國民黨主席鄭麗文出席客家工作會議，用客語問候。（圖／民視新聞）出席客家工作會議，用客語熱情問候，國民黨主席鄭麗文上任後鞏固組織，為2026大選備戰，外界也關注新北市長能否順利合作，因為前一天黃國昌上專訪表態，若不是自己出線，不會擔任副手，但會全力輔選。

民眾黨主席黃國昌稱若新北不是自己出線，會全力輔選，若反過來也要國民黨承諾輔選。（圖／網路）國民黨主席鄭麗文：「藍白合大家都釋出了，真的最大的誠意跟善意，所以在過程當中，不管是政策或者是提名選舉，乃至於國家大政方針，在跟黃國昌主席溝通的時候，或者是我們的智庫，在跟民眾黨智庫對接的時候，溝通都是非常非常順暢的。」





講到藍白合，都好言好語，被問到美國智庫直指她在軍演期間的言論，是呼應中國敘事，她把砲火對準總統賴清德，看不到國安團隊有什麼保台方法，美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，也要扯到賴總統。

國民黨主席鄭麗文：「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子，既然賴總統你都已經說，你不會宣布台獨了，那你只要下架台獨黨綱，回到九二共識，兩岸就馬上春暖花開，你就可以請習主席喝珍珠奶茶。」

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛：「鄭麗文回應當中完全錯誤理解了，川普委內瑞拉行動的核心，看似打擊委內瑞拉事實上是劍指中國，在川普12月初的國家安全戰略當中就提到，任何損害美國在西太平洋，安全經濟軍事的利益，美國都會予以嚴重的反應。」

學者直言川普劍指中國意味濃厚，呼籲在野陣營不要再錯誤解讀。

