鄭麗文扯要接受「是中國人」！綠批門都沒有：他們是病徵而非病毒本身

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》專訪，稱「台灣人應該接受自己是『中國人』的事實」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日表示，難道她想當中國人，國民黨就要人民接受一國兩制？門都沒有。黨團副幹事長沈伯洋也表示，不斷用文化、身分等方式混淆國族認同是不對的，「他們是病徵，他們並不是病毒本身」，根本之道是持續與民眾溝通，在錯假資訊、錯誤敘事下壯大對台灣的認同。

鍾佳濱表示，接受鄭麗文主席自認為中國人的認知，因為他們就叫做「中國國民黨」。但是，中國國民黨不可能代表中華民國的人民接受習近平所提的和平方案，因為對方已經說了沒有「一國兩制」，難道鄭麗文想當中國人，國民黨要要求中華民國的人民接受習近平的一國兩制和平方案？門都沒有。

鍾佳濱也直言「如果鄭麗文要去中國講中國話，那請便」。台灣所有的教育、課綱都是透過公民參與審議的方式形成的，沒有所謂的意識形態。反倒是在黨國不分的國民黨威權時期，很多學子飽受黨國意識形態的荼毒。因此在教育已經恢復公民自主的情況下說有所謂的「去中國化」，那太看輕台灣人民的智慧了。他也質問，如果所謂「民進黨去中國化」，不能改變鄭麗文自以為是中國人的意念，那憑什麼認為它能夠改變2300萬台灣人民，認為自己是台灣人的信念？

沈伯洋也表示，鄭麗文一直以來都主張自己是中國人，這不太為社會接受。而台灣從來沒有被中華人民共和國統治過，「台灣就是台灣」。兩國互不隸屬應該是共識，而兩個國家的文化差異非常巨大，遑論制度、自由的差異。不斷用文化、身分等方式混淆台灣人的國族認同是不對的。

沈伯洋認為，鄭麗文只不過是一個「病徵」。台灣人一直以來不論接受中國的資訊、接受中國海外新聞網站的資訊越來越頻繁，很多人對於文化、身分的認同去連接到國族的認同而會有所差異。他指出，這也是為什麼國民黨會有傅崐萁或者鄭麗文這樣的人掌權。「他們是病徵，他們並不是病毒本身」，根本之道是持續與民眾溝通，在錯假資訊、錯誤敘事下要如何壯大對台灣的認同，或許才是更重要的事情。

