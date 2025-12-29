鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？

記者李鴻典／台北報導

2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區今（29）日突然宣布「正義使命-2025」演習。國民黨主席鄭麗文接受專訪時表示，總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，「他已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。桃園市議員黃瓊慧開嗆，鄭麗文有什麼毛病？到底誰是被害人、誰是加害人看不出來嗎？

黃瓊慧回批，鄭麗文有什麼毛病？到底誰是被害人、誰是加害人看不出來嗎？（圖／記者詹宜庭攝影）

學者林志潔說，蔣萬安昨天才在上海雙城論壇希望台海不再波濤，中共今天一早就宣布要舉行環台軍演，聲稱是對台灣的嚴重警告。完全打臉只想取悅敵對勢力，不思自我防衛的親共者。四度杯葛國防預算的藍白立委，你們削弱台灣自我防衛能力請問誰最高興？請拿出每天譴責自己國家執政者的精神，好好譴責對台灣侵擾威嚇的中共！

廣告 廣告

民進黨立委李坤城 則說，蔣萬安剛結束台北—上海雙城論壇，中國就在今天發動繞台軍演！這場演習應該在雙城論壇前就準備好了，蔣萬安去幫中國背書又被中國打臉！這不是蔣萬安輕輕帶過的「台灣海峽的波濤與呼嘯」，而是真真實實的侵門踏戶，對台灣人民的文攻武嚇！

鄭麗文今天接受訪問時批評，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（意即亡國感）來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。但她也認為，賴清德這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，「賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。

黃瓊慧直呼，救命！國民黨主席鄭麗文有什麼毛病！？不去譴責中共突然對台軍演，反批賴清德「把自己路走絕」，到底誰是被害人、誰是加害人看不出來嗎？

更多三立新聞網報導

賴清德轟藍白「抱習近平彈劾總統」 黃國昌：限期24小時道歉否則明提告

越來越不在乎中華民國！童子瑋：元旦升旗時，國民黨要怎麼面對國旗？

賴清德轟在野「一中同表」 黃國昌：國家悲哀！總統公然造謠抹黑人民

中共圍台軍演！鄭麗文竟扯賴清德「把自己路走絕」：連累全台2300萬人

