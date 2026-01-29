鄭麗文扯「中國是親人」！基進批統戰話術：習近平放棄犯台可得諾貝爾獎

記者楊士誼／台北報導

台灣基進主席王興煥指出，血濃於水、血脈相連與骨肉相殘都是中國的統戰話術，表態「大陸血脈」更是政治人物得到中國認可的「通關密碼」。（圖／翻攝自基進臉書）

中國國民黨主席鄭麗文日前稱「美國是恩人，中國是親人」，引發爭議。台灣基進黨主席王興煥今（29）日表示，血濃於水、血脈相連與骨肉相殘都是中國的統戰話術，表態「大陸血脈」更是政治人物得到中國認可的「通關密碼」，他也呼籲習近平，與其追求虛幻的「歷史定位」，不如向結束冷戰的戈巴契夫看齊，只要宣示放棄武力犯台，諾貝爾和平獎隨手可得。

王興煥指出，今年是二戰終結八十周年，國際社會從二戰中得到的歷史教訓是徹底否定使用武力手段的國際法理正當性，體現在《聯合國憲章》的「應以和平方法解決其國際爭端，不得使用威脅或武力」條款中，日前歐洲議會的決議文也表態此一「非武原則」適用於台海。

王興煥強調，中國無視國際社會的「非武原則」規範，不承認台灣獨立的國際地位，始終不放棄武力犯台，才是台海無法和平的根本原因，若中國願意放棄武力犯台，台灣與中國不管有沒有血脈相連，都可以和平共處。

而美國國務卿盧比歐前日在國會表示，台灣問題是習近平追求的歷史定位，不會因任何事件而有所動搖，王興煥則指出，窮兵黷武對台發動戰事所付出的代價是中國改革開放的經濟成果，他呼籲習近平，與其追求虛幻的「歷史定位」，不如向結束冷戰的戈巴契夫看齊，只要習近平宣示放棄武力犯台，諾貝爾和平獎隨手可得。

