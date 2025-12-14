鄭麗文批不副署「耍流氓」：賴清德毀憲蠻幹、找韓國瑜喝茶摸頭

鄭麗文批政院擬不副署耍流氓、賴清德帶頭毀憲。資料照 廖瑞祥攝



在野黨強推多項爭議法案引發憲政僵局，民進黨內浮現不執行、不公告或不副署的討論。國民黨主席鄭麗文今（14日）表示，賴清德總統帶頭毀憲、蠻幹，動搖民主基石，喊話「這不是耍流氓、胡攪蠻纏的地方」，呼籲遵守憲法，行政部門應該遵守國會多數通過的法案與預算。

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，府院最遲須於15日副署並公告。媒體報導，為化解憲法法庭癱瘓及多項爭議法案的困境，民進黨近來與法律界學者及律師密集討論，輿論相關討論日益高漲；兼任民進黨主席的總統賴清德則指示總統府秘書長潘孟安，多次與韓國瑜洽談院際協調。不過，韓國瑜認為無法代表合議制的立法院，已婉拒賴總統邀三院院長茶敘。

鄭麗文今南下屏東出席黨慶活動受訪說，這是一個重大憲政危機，國家領導人帶頭毀憲，動搖民主重要基石，國會多數通過的法案、預算，行政部門必須遵守，民進黨針對財劃法覆議失敗，所有憲政手段窮盡了，就應該遵守憲法，而非毀憲蠻幹，「這不是耍流氓、胡攪蠻纏的地方」，台灣民主得來不易，豈由得由一次任性、踐踏。

鄭麗文說，如果賴總統不去面對、每天違法亂憲，只是虛情假意想要找人喝茶、摸頭，是沒有辦法解決問題的，若令不出總統府，台灣陷入憲政僵局，都是因賴總統任性胡為。她說，台灣不能非理性惡鬥，也付不起這個代價，嚴正請賴總統幡然悔悟，別再執迷不悟。

