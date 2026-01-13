鄭麗文批台積電赴美設5廠換關稅15％「很可憐」 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣

根據外媒報導，美國對台灣課徵的關稅將比照日本的15%，但台積電要在美國再建5座晶片廠。國民黨主席鄭麗文今（13）日痛批，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐。台灣政府沒有向國會、國民報告，完全就是任人宰割、處置的狀態，這對台灣權益與國格傷害最深。對此，民進黨發言人韓瑩則透過新聞稿回應，台美關稅談判結果須經雙方官方正式宣佈才算定案。她遺憾鄭麗文急著唱衰台灣，並希望鄭麗文能謹記自己不到半個月前所說的「放下對立，團結為台灣努力」的承諾。

韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

最後，韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。

