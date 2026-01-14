鄭麗文批台美關稅15%「可憐」 學者拆穿國民黨目的：只能跟中國在一起
記者李鴻典／台北報導
《紐約時報》報導，台灣與川普政府將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%。國民黨主席鄭麗文表示「可憐」，稱關稅談判已經超過1年的時間，從頭到尾都是黑箱的。律師黃帝穎直言，國民黨顯然是「見不得台灣好」；學者葉耀元則說，國民黨是要破壞台灣跟美國之間的貿易與經濟連結，斬斷台灣跟其他國家的合作，最後讓台灣只能跟中國在一起。
鄭麗文13日受訪時表示，「所謂關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾都是黑箱的，沒有任何訊息，「我們真的很可憐啊」，只能從國際媒體、八卦消息、小道消息窺探一二，接著批評過程中不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有和台灣所有會被沖擊的相關產業來討論、說明、溝通。她稱，台灣社會都被蒙在鼓裡不得而知，「我真的很懷疑我們還是民主自由的社會嗎？」
葉耀元分析指出，國民黨是要：
1. 破壞台灣跟美國之間的貿易與經濟連結，斬斷台灣跟其他國家的合作，最後讓台灣只能跟中國在一起。
2. 渲染疑美論跟疑賴論，用帶風向沒有邏輯的論述來貶低美國跟台灣，最終目的仍然是要植入中國好棒棒這個觀點到台灣人的心中。
3. 黑箱？國安相關的談判有公開的喔，那請問國民黨以前戒嚴跟白色恐怖的時候，有沒有公開透明？有的話國民黨在民主化早就團滅了好嗎！
