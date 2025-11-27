鄭麗文批提高國防預算「台灣變兵工廠」？張惇涵舉大谷翔平頻遭保送為例：你夠強、敵人就會對你敬而遠之！增強國防是為避戰

總統賴清德昨日提出國防特別預算1.25兆元，卻遭國民黨主席鄭麗文批評「玩火」、「讓台灣成為兵工廠」。行政院秘書長張惇涵今日以對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，指出保送在日語叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，增強國防是為了避戰、不是成為兵工廠。

張惇涵今日在行政院會後記者會表示，他看到藍委葉元之質詢運動部長李洋「要如何對付大谷翔平」，讓他想到前不久結束的美國職棒世界大賽，多倫多藍鳥和道奇的第三場比賽，大谷翔平前四個打席都打出安打，接下來四次被對手故意四壞球保送。

張惇涵解釋，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，回到國防來，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，這就是總統、行政院長不斷強調，和平要靠實力的原因。

張惇涵直言，增強國防是為了避戰、和平，而不是成為兵工廠。

