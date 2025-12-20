鄭麗文批民進黨治安漏洞視而不見 喊話國民黨要團結

國民黨主席鄭麗文批民進黨，喊話國民黨要團結。（記者董秀雲攝）

▲國民黨主席鄭麗文批民進黨，喊話國民黨要團結。（記者董秀雲攝）

通緝犯張文北捷投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，釀四死十一傷重大慘劇，人心惶惶。於今（二十）日國民黨主席鄭麗文出席宜蘭縣黨部在縣議會舉辦黨慶活動時表示，她非常歡喜參加黨慶，但是心情沉重，發生這樣重大的治安慘劇，等同過去「個人孤狼式攻擊」，在認為善良，人情味的台灣，如今發生如此的事件，代表台灣治安混亂，社會安全網破口，台灣生病了！鄭麗文強調，從蔡英文前總統一直不斷要推的社會安全網，已完全經不起考驗，在台灣善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今卻一而再、再而三的發生。政府官員應立即回到崗位，嚴肅面對治安問題，不要再以政治鬥爭為重，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

廣告 廣告

鄭麗文批評負責全國治安的內政部，心思用到哪裡去?有放在施政嗎?時時刻刻都放在如何對付陸配，不斷祭出各種歧視性作為，卻對治安漏洞視而不見，這對台灣是個警訊，對台灣真的不堪設想，應把心思放在人民身上，她話鋒一轉，對於停職的林姿妙縣長就是「政治追殺」令人非常沉痛。

鄭麗文指出，執政的民進黨，每天只想對付追殺人民，呼籲總統賴清德不要「無所不用其極，用卑劣的手段做政治破壞」。台灣人民應該捍衛，不能被欺負，明年的選舉重大，國民黨要團結、團結再團結，不能讓民進黨為所欲為，國民黨是保護人民的政黨，更要捍衛司法「民進黨不做，國民黨來做。」

對於民進黨提早啟動二O二六年選戰，鄭麗文先前受訪時表示，民進黨「一路鬥爭非台灣之福」，並否認外傳藍白合要讓出宜蘭的「交換說」，強調會採「政策先行」合作模式，至於宜蘭縣長提名人選「沒有內定」，議長張勝德、立委吳宗憲近期就會進行第二次協調！

鄭麗文表示，對於明年宜蘭縣長選舉，黨部只有一個目標，也只有一個人選，挺會贏的人，黨部一定公平公開公正，唯有如此，才能團結力量，絕對沒有僥倖的心裡。鄭麗文強調「我深信我有信心」一定要團結，同一目標同一人選，支持勝出縣長人選。