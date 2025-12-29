鄭麗文批民進黨衝百度熱搜！中網反酸國民黨：爛泥

政治中心／楊佩怡報導

中國解放軍東部戰區，今（29）日無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」圍台軍演；然而國民黨主席鄭麗文，不僅在接受專訪時批總統賴清德把路走絕外，更承認明年訪問行程會以優先訪北京再訪美國，她更宣稱自己見習近平有非常重大的戰略意義跟訊息。鄭麗文的言論很快登上中國社群平台「百度」的熱搜，只不過多數中國網友不領情，反而開酸國民黨：「以前不行，以後也不會行」。





中共圍台軍演…鄭麗文批民進黨「衝百度熱搜」！中網反酸國民黨：一灘爛泥

鄭麗文在專訪中開嗆「民進黨錯誤的兩岸政策」，是讓台灣推向兵兇戰危的原因。（圖／翻攝自中廣新聞網YT直播）

今（29）日中國解放軍東部戰區宣佈，連續2天對台進行實彈軍演，引發外界關注。然而，鄭麗文稍早在廣播節目《千秋萬事》專訪中卻藉此痛批執政黨，「民進黨錯誤的兩岸政策，才是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因。台灣有這種民進黨真的是倒了八輩子的霉」，鄭麗文稱民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，「台灣馬上就撥雲見日、重現天日，兩岸馬上就可以看見和平的曙光，馬上就有未來了」，還強調自己問了民進黨很多次，「為什麼不願意下架台獨黨綱，你為什麼不敢回答」。

中共圍台軍演…鄭麗文批民進黨「衝百度熱搜」！中網反酸國民黨：一灘爛泥

鄭麗文批評民進黨政府的言論登上百度熱搜。（圖／翻攝自百度官網）

鄭麗文的言論很快被轉發至中國各大社群平台上討論，甚至登上百度熱搜，有網友直言「現在的台灣鄭麗文這樣的人已經是難能可貴的了，不要求太高，我就大聲喊：鄭麗文，好樣的！加油！」、「鄭麗文，正直，正義，秀麗，文靜，文雅！比馬英九朱立倫江啟臣等好百倍！」。

不過大多數中國網友對鄭麗文的說詞不太領情，反而開酸「國民黨以前不行，以後也不會行」、「她只是為了趁機攻擊民進黨而已，別把她想多好，這個時候還想著黨爭也是沒誰了」、「今天的台灣，危險重重，舉步維艱，民不聊生，難道國民黨沒有一點責任嗎？」、「這麼看不上民進黨，國民黨不是更廢物？」、「這女人的水平都是國民黨主席了，國民黨徹底廢掉了！」、「國民黨就是一灘爛泥」。

中共圍台軍演…鄭麗文批民進黨「衝百度熱搜」！中網反酸國民黨：一灘爛泥

大多數中國網友反而開酸國民黨，「以前不行，以後也不會行」。（圖／翻攝自百度官網）









