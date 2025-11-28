鄭麗文批民進黨製造對立，產業危機與缺電衝擊台灣競爭力。（林弘笙攝）

國民黨主席鄭麗文28日前往清水紫雲巖祈福，表示執政黨不應帶頭製造撕裂與仇恨，強調政府應以穩定社會為首要目標，避免挑動對立。同時指出，台中精密機械等關鍵產業正面臨危機，能源不足與政治惡鬥更讓台灣競爭力受威脅，呼籲中央應正視民生、產業與國家未來發展。

國民黨主席鄭麗文28日活動表示，執政黨不該帶頭製造撕裂、對立、仇恨，青鳥抗議行動失序，與台灣長期重視教育、禮貌與包容的形象不符，呼籲政府應以穩定社會為要務，避免挑動對立情緒，讓社會回歸安定。

鄭麗文指出，台中的精密機械產業是支撐台灣經濟的重要根基，如今卻面臨危機；執政黨黨忽略產業未來發展方向與青年就業問題，只專心在政治鬥爭。台灣的經濟奇蹟、民主轉型成果，是數十年人民努力累積而來，不能任由民進黨在意識形態角力中讓成果流失，民進黨不僅沒收我們的新聞自由，還讓司法變成打壓異己的工具，國會多數不受尊重，台灣民主最大的受益者是民進黨，最大的破壞者也是民進黨。

鄭麗文強調，賴清德「2027武統說」引發社會不安，政府應把重心放在經濟發展上，而非政治操作。台中重要的產業聚落目前面臨缺電問題，加上中央拒用核能，導致能源問題愈發嚴峻，高科技AI產業仰賴龐大算力，而算力必須依賴穩定電力，若缺乏電力，就缺乏競爭力，也會削弱外資投資意願。

鄭麗文痛批，賴清德沒有確實面對經濟挑戰，反而把心力放在政治鬥爭、企圖排除在野勢力，未真正傾聽人民對能源、就業與生活的焦慮，呼籲中央應面對民生與產業的核心問題。

