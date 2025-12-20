鄭麗文批民進黨 喊話國民黨要團結

通緝犯張文北捷投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，釀四死十一傷重大慘劇，人心惶惶。於昨（二十）日國民黨主席鄭麗文出席宜蘭縣黨部在縣議會舉辦黨慶活動時表示，她非常歡喜參加黨慶，但是心情沉重，發生這樣重大的治安慘劇，等同過去「個人孤狼式攻擊」，在認為善良，有人情味的台灣，如今發生如此的事件，代表台灣治安混亂，社會安全網破口，台灣生病了！鄭麗文強調，從蔡英文前總統一直不斷要推的社會安全網，已完全經不起考驗，在台灣善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今卻一而再、再而三的發生。政府官員應立即回到崗位，嚴肅面對治安問題，不要再以政治鬥爭為重，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

鄭麗文批評負責全國治安的內政部，心思用到哪裡去？時時刻刻都放在對付陸配，祭出各種歧視性作為，卻對治安漏洞視而不見，這對台灣是個警訊，應把心思放在人民身上。鄭麗文指出，民進黨每天只想對付追殺人民，呼籲總統賴清德不要「無所不用其極，用卑劣的手段做政治破壞」。明年的選舉重大，國民黨要團結、團結再團結，不能讓民進黨為所欲為，國民黨是保護人民的政黨，更要捍衛司法「民進黨不做，國民黨來做。」