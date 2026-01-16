鄭麗文批綠 掏空家底還沾沾自喜
台美關稅談判拍板調降為15％且不疊加，國民黨黨主席鄭麗文16日出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動諷刺說，談判多日也不過是比照日韓，有什麼值得高興？鄭更痛批，賴政府國難當頭，還在慶祝、還在做認知作戰。
鄭麗文表示，日韓早在幾個月前就拍板定案，為什麼我們慢這麼多？鄭質疑，經過這麼多個月，台灣也才換來這般條件，中間提出什麼巨大代價，台灣也才換來跟別人一樣的待遇，而美國商務部毫不掩飾說，台灣必須讓川普開心，賴清德是拿什麼討川普開心？台灣半導體40％的產量必須移到美國，等於是將我們的家底與護國神山完全外移掏空，台灣未來要靠什麼？民進黨還有什麼好高興的。
鄭麗文怒斥，當台灣的科技、人才、資金、經濟的底氣，都必須嚴重掏空外移，就是嚴峻的國安挑戰與危機，而我們的政府居然當成喜事、政績，賴政府若不學會「誠實」，只會自欺欺人，「萊爾校長」永遠靠謊言掩飾真正嚴峻的處境、執政無能、保台不力，連因應的能力都沒有。
針對美方打算在川普總統任內將台灣半導體供應鏈產能的40％轉移至美國，國民黨立委李彥秀擔心「護國神山」台積電恐變成「賴公移山」，未來台美貿易協議送交立法院時會嚴加審查。 藍委葛如鈞說，日本對美投資5500億美金，並沒有把最重要的半導體、化學原料科技送到美國；韓國投資金額比我國更低，也沒有把三星、LG等產業送出。行政院把半導體園區送到美國，還用「台灣模式」包裝，實則是護國神山的「移山條約」。
藍委牛煦庭指出，川普在其國內法律上有擴權爭議，美國大法官可能做出裁決，我國在談判過程不能隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU（合作備忘錄）而非正式協議，導致未來判決推翻關稅，我國仍要當冤大頭。
民眾黨雖肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但強調外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合，因此堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。
