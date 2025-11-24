鄭麗文批綠：民主最大受益者及破壞者

國民黨慶主席鄭麗文（中）24日赴桃園大溪謁陵， 批民進黨是民主轉型的破壞者。（呂筱蟬攝）

24日是國民黨黨慶，黨主席鄭麗文赴大溪慈湖及頭寮陵寢謁陵致敬，她表示，台灣民主轉型後，最大的受益者和破壞者就是執政的民進黨，侵犯新聞自由、破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷，國民黨須秉持經國先生精神，要護民主、拚和平、拚經濟。

鄭麗文說，在現代史上3場非常重要的戰爭，都是蔣中正先生領導，包括北伐、抗日乃至國共內戰。蔣公保衛中華民國、保衛台灣，希望中國國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定跟和平。經國先生推動台灣和平的民主轉型，推動十大建設及高科技產業，有今天安居樂業的經濟成果及民主法治制度都要感謝他。

她表示，台灣民主轉型後，最大的受益者就是執政黨民進黨，對台灣民主最大的破壞者也是民進黨。過去近10年，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法獨立，藐視國會尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石，國民黨現在非常重要的任務，就是延續保護捍衛台灣的民主憲政。

鄭麗文指出，民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣產業面臨重大危機，國民黨須秉持經國先生的精神，要護民主、拚和平、拚經濟，才能帶給2300萬人安居樂業。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪說，「我們不曉得在另一個世界，吳石和蔣經國如何共處」，但目前中華民國當中，國民黨主席可以去悼念祭拜背叛中華民國的叛將吳石，又去祭拜中華民國的前元首、也是國民黨前黨主席，「我想這樣的行為，她不錯亂，地下的人有知恐怕都會跳起來！」