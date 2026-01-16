鄭麗文批賴毀憲亂政 稱按照憲政規定進行彈劾案
〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨主席鄭麗文上午前往桃園市中壢區水悅莊園，出席桃園市黨部歲末感恩聯誼活動接受媒體聯訪時，談及彈劾賴清德總統一事，她強調，彈劾總統是憲政的大事，若非如今總統昏庸無道、毀憲亂政，在野黨不會輕易進行彈劾總統的重大憲政動作。
鄭麗文說，彈劾案第一階段的公聽會，將會按照憲政規定、一板一眼、按照步驟，以昭信全國民眾，彈劾總統是憲政的大事，畢竟這是有史以來第一遭，程序會非常完整地走完，也要向全國民眾進行公聽會討論；「執政黨破壞憲法、在野黨捍衛憲法」，她相信真理愈辯愈明，除感謝在野黨團認真辛苦護衛中華民國憲法，也希望專家學者、民眾能與在野黨站在一起，共同保護作為台灣民主自由基石的中華民國憲法。
