鄭麗文批賴消費英雄 綠轟心虛：拜共諜、背棄先烈的就是妳

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨追思黃百韜將軍，提到「我們應該緬懷的，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」；國民黨主席鄭麗文今反駁，不該消費國家英雄、作為政黨鬥爭的工具。對此，民進黨痛批，鄭麗文無非是自己心虛，真正消費歷史、背棄先烈的，就是鄭麗文。

賴清德總統昨透過紀念當年與共軍作戰而殉國的黃百韜將軍，強調我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。當時國民黨已被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰短短66天內犧牲約55.5萬名國軍生命，面對彈盡援絕的困境，黃將軍以生命捍衛信念，展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

上任黨主席後隨即參與統派團體「祭拜共諜吳石」活動的鄭麗文今受訪表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，也不應消費這些英雄，希望大家記得中華民國曾走過的風雨歷史，不要忘記先輩們流血流汗的犧牲。她直指賴清德身為中華民國領導人、總統，不要老是在內部製造敵人、裂痕，期待賴總統停止政黨內鬥，台灣不能再內耗了。

對此，民進黨發言人卓冠廷今天受訪指出，賴清德總統提醒國人，應向過去嚴守軍紀、效忠國家的國軍先烈致敬，而非背叛國家、出賣軍機的共諜。「試問鄭麗文主席，哪一句是在做政黨鬥爭？哪一句是在消費先烈？」

卓冠廷痛批，鄭麗文的評論無非是自己心虛，迄今仍不願為她日前祭悼共諜的錯誤行為認錯，真正在消費那段歷史、背棄國軍先烈的，不就是鄭麗文自己嗎？

