鄭麗文批賴清德國政茶敘：帶頭毀憲、找人喝茶摸頭

國民黨屏東縣黨部今日舉行131周年黨慶，鄭麗文出席活動，受到熱烈歡迎。（羅琦文攝）

賴清德總統預定15日邀請行政、立法及考試3院院長國政茶敘，國民黨主席鄭麗文今（14）日痛批，賴清德帶頭毀憲，國會通過的法案，行政部門必須遵守，所有的憲政手段都已窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹，只是想找人喝茶摸頭。針對日前賴清德到陸配麵館吃麵，鄭麗文也痛批是「廉價的秀」，掩蓋歧視陸配、侵犯人權的作法。

國民黨屏東縣黨部今日舉行131周年黨慶，鄭麗文出席活動，針對賴清德邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，鄭麗文表示，這是一個非重大的憲政危機，中華民國的領導人帶頭毀憲，動搖民主最重要的基石，國會多數所通過的法案預算，行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的憲政手段都已窮盡，就應該遵守憲法，而不是毀憲蠻幹，「這不是你耍流氓的地方、不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？」

鄭麗文說，如果今天賴總統不去面對自己每天違法亂憲的行徑，只是想虛情假意的想找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的，「今天如果你令不出總統府，台灣陷入僵局都是因為你的任性胡為」，台灣不應該如此非理性的惡鬥，台灣人付不起這種代價，所以她非常嚴正嚴肅的希望賴總統能幡然悔悟，不要再執迷不悟了。

針對賴清德到陸配麵館吃麵，鄭麗文指出，中華民國憲法是一個非常保障尊重人權的憲法，民進黨不要只要利用中華民國四個字，而對憲法的精神、憲法的價值視而不見，每天都把陸配視作為一個特定的族群，不斷歧視剝奪他們的人權，甚至於把他們個個都貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何的法律基礎。

鄭麗文質疑賴清德，「如今再一次廉價的做戲，吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權、吃一碗就能夠掩蓋你歧視特定族群的做法嗎？」與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課！」

