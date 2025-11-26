鄭麗文批賴清德增國防預算是玩火 吳崢：護中言論令人不可思議

針對鄭麗文批賴清德增國防預算是玩火，民進黨發言人吳崢，保衛國家是政府該做的事，此話不合邏輯「很奇怪」。（圖／民進黨提供）

總統賴清德今天（26日）宣布將提出史無前例的新台幣1.25兆元國防特別預算案，國民黨主席鄭麗文痛批，賴清德是在「玩火」。對此，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文發言令人感到不可思議。他批鄭麗文一次次幫中國說話附和中國言論，讓人回憶起鄭之前到中國的發言，彷彿為中共宣傳的影片。他強調保衛國家本是政府該做的事，直言鄭麗文此話不合邏輯「很奇怪」。

吳崢表示，早上記者會上總統強調這筆國防預算，最主要是防範有外國的勢力對台灣進行侵略跟危害台海安全，所以預算目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚置我們產業。

然而針對鄭麗文玩火發言，吳崢表示，非常不合邏輯也非常奇怪，台灣其實長期以來，歷任總統跨黨派，國防的建軍方向是強化台灣的自我防衛能力。過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑戰者。反觀中國，單方面在破壞區域的安全跟穩定。例如近期中共又說要實彈的演訓，及這兩年密集的共機共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣，揚言要做大規模的軍事演習。這樣當然要去強化自己保衛自己的能力，這是一個保衛國人負責任的政府該做的事。

針對鄭麗文賴清德玩火說，吳錚指出，鄭麗文幫中國講話，附和中國的論調，就像總統記者會上的比喻「就好像說我把我的家裡多裝了監視器，多裝了安全系統，結果有人跑出來說你這樣挑釁小偷，挑釁強盜」怎麼會有這麼奇怪的言論？

他表示非常不可思議。吳崢質疑為什麼鄭麗文要一次次要幫中國講話，也讓人回憶她在擔任國民黨主席之前，到中國節目上面講說他認為來台灣海域周邊騷擾的共機共艦，是因為他們對台灣海峽有管轄權。這一種為共宣傳言論，讓人覺得非常不可思議。



