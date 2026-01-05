鄭麗文批賴清德害總預算卡關 民進黨反嗆：藍白忙著推動違憲法案才延宕

民進黨質疑，藍白聯手杯葛明年度中央政府總預算，國民黨主席鄭麗文卻將責任歸咎於總統賴清德，指稱政府不尊重國會三讀通過的法案。民進黨發言人吳崢今（5）日表示，115年度中央政府總預算，行政院早在去年8月底即依法送交立法院審議，至今遲未排審，關鍵原因在於藍白掌控的立法院政治操作不斷，導致總預算遭到延宕。

吳崢指出，鄭麗文可能已離開立法院一段時間，或受限於目前國民黨立院黨團由傅崐萁主導，對總預算相關時程與實際狀況有所誤解。事實上，總預算遲未排審，並非行政部門怠惰，而是藍白忙於推動多項有違憲之虞的法案，包括國軍加薪條例，以及惡修《財劃法》、《憲訴法》，並提出所謂「挺貪污五法」，政治操作凌駕民生，才是總預算延宕至今的真正原因。

針對國軍加薪議題，吳崢表示，賴清德早在去年4月即為志願役加薪一次，連同蔡英文總統任內，民進黨執政9年多來，已為軍公教加薪4次；相較之下，馬英九總統任內僅加薪一次。

吳崢說，賴清德與行政院長卓榮泰也已清楚表明，對於在野黨所提出、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，只要憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算。國民黨卻持續以話術造謠，作為杯葛總預算的藉口，顯然只想政治鬥爭，無意就事論事。

最後，吳崢強調，賴清德總統上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出國安簡報、國政茶敘，乃至於在合憲前提下赴立法院報告，但相關溝通不是遭到杯葛，就是無疾而終。若鄭麗文仍真心以人民生計為念、為國家建設著想，應該回頭好好與自家立委黨團溝通，要求儘速排審中央政府總預算，而不是一再耍嘴皮，這對化解當前僵局毫無幫助。

