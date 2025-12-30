鄭麗文批賴清德挑釁中共 王世堅反諷：鄭主席是上帝賜的禮物

王世堅今日出席站台活動時受訪。

中共解放軍近日展開環台軍事演習，引發國內外關注，國民黨主席鄭麗文批評總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，「連累全台2,300萬人」，民進黨立委王世堅今（30日）則回應，面對敵人圍攻時不應砲口對內，並以揶揄口吻表示：「鄭麗文主席是上帝賜給民進黨最好的禮物了。」

中共昨日突宣布展開「正義使命-2025」環台軍事演習，對台灣週邊海空域實施實彈演練，鄭麗文受訪時卻指責賴清德持續挑釁兩岸關係，踩踏紅線，使兩岸對立加深，並認為此舉連累全台民眾。

王世堅今日出席活動，替綠委、台南市長初選參選人陳亭妃站台，他受訪時針對鄭麗文言論強烈回應，表示在國家面臨外部威脅之際，朝野黨主席應對外保持一致立場，而非將矛頭指向國內政黨，直言該做法「非常、非常不好」，更語帶諷刺說：「我簡單講，鄭麗文主席真的是上帝賜給我們民進黨最好的禮物！」





