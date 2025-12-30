鄭麗文批賴清德挑釁大陸 王婉諭：只看到失格的在野黨主席

中國大陸解放軍東部戰區以警告「台獨分裂勢力」和「外部干涉勢力」為由宣布實施「正義使命-2025」圍台聯合軍演，並將在今（30）日實彈射擊。對此，時代力量黨主席王婉諭質疑，國民黨主席鄭麗文宣稱她所主張的兩岸路線真的能「降溫」，那為什麼在她上週五提到要和中國大陸領導人習近平見面、台北市長蔣萬安剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？

王婉諭在臉書發文寫道，對內監督制衡、對外團結一致，這應該是一個在野黨最基本、也最重要的原則，中共發動大規模環台軍演，面對這樣的威嚇，台灣社會不分黨派、一致譴責、支持國軍，應該是最起碼的共識，但鄭麗文昨天一早受訪時，卻反過來批評賴清德總統，指控賴政府已經「把路走絕」，不斷挑釁、踩紅線，毫無締造兩岸和平的誠意。

王婉諭指出，鄭麗文甚至將當前的軍事緊張，歸咎於台灣錯誤的兩岸政策，但台灣從來都不是台海的麻煩製造者，真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的，始終都是中共。在這樣的時刻，身為台灣最大在野黨的主席，鄭麗文卻配合中共的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，這根本就是徹底的敵我不分。

王婉諭續指，更讓人困惑的是，如果鄭麗文所主張的兩岸路線真的能「降溫」，那為什麼，在他上週五提到要和習近平見面、蔣萬安剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？這完全證明了「國民黨只是在利用中共的文攻武嚇，玩弄兩面手法，來販賣自己『自廢武功』換取『和平』的論述，從中獲取政治利益」。

王婉諭強調，國家利益應該永遠放在政黨利益之上，當國家安全受到直接威脅的時候，應該清楚站在台灣這一邊，展現對國家的基本責任與立場。從鄭麗文的發言看不到這樣的責任感，只看到一個失格的在野黨主席，中共的軍演不只是威脅、恐嚇而已，更是為了要包裝、掩護各種資源的調動，藉機做好隨時可以由訓轉戰的準備，台灣社會絕對不能掉以輕心。