鄭麗文批賴清德挑釁 她嗆配合中共敵我不分

▲國民黨主席鄭麗文說，總統賴清德不斷挑釁、踩紅線，把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。共軍東部戰區新聞發言人施毅更說，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。藍營認為是總統賴清德不斷挑釁，時代力量黨主席王婉諭批國民黨主席鄭麗文配合中共、敵我不分，是一個失格的在野黨主席。

王婉諭指出，中共發動「正義使命-2025」的大規模環台軍演，對台灣構成直接威脅，面對這樣的恫嚇，台灣社會不分黨派、一致譴責並支持國軍，應是最基本的共識，國家利益，應該永遠放在政黨利益之上，監督政府與批評政策固然是在野黨的責任，但在國家安全受威脅時，應明確站在台灣這一邊，展現對國家的責任與立場。

廣告 廣告

王婉諭批評，鄭麗文竟指控賴清德政府把路走絕、不斷挑釁與踩紅線，並將軍事緊張歸咎於台灣兩岸政策。王婉諭回應說，「台灣從來都不是台海的麻煩製造者，真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的，始終都是中共」。她認為鄭麗文的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，已經偏離敵我立場。

王婉諭進一步指出，中共軍演不只是威脅或恐嚇，更是資源調動與戰備準備的一部分。她呼籲，台灣社會需冷靜、團結面對威脅，做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前面對中國步步進逼，最需要凝聚的共識。同時，她呼籲國會停止杯葛與封殺，讓國防特別預算條例進入實質審查，以保障台灣的防衛能力。

王婉諭強調，對內監督政府、對外團結一致，是在野黨最基本也最重要的原則。她嚴正譴責中共的軍事行動，並表示，唯有全體社會與立法機構共同支持國防建設，確保國家安全，才能有效應對外部威脅與維護台灣主權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

共軍史上首次「開局就打」 他示警演練「蟒蛇戰術」：鎖定這三人

共軍演習覆蓋七星岩島礁 他憂錮禁窒息威懾：國安團隊還渾然不覺

共軍演習是因台灣嘴秋？他反嗆藍白：替侵略降低成本 幫敵人鋪路