鄭麗文批賴清德毀憲亂政 直言其真正忌憚對象是蔡英文

北捷重大案件震驚社會，同時引發台灣廢死與否的討論。前總統蔡英文24日在臉書對傷亡民眾與家屬表達最深切哀悼與關心，並祝福心愛的台灣能在風雨中站穩腳步、慢慢走回平靜。國民黨主席鄭麗文今（25）日表示，蔡英文近期想要提高聲量，讓大家記起比起賴清德總統她更值得被懷念，而賴清德如梗在喉、芒刺在背，他忌憚的不是鄭麗文，真正忌憚的是蔡英文。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文24日晚間在臉書表示，在這樣的時刻祝福大家平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣能在風雨中站穩腳步、慢慢走回平靜。蔡英文說台灣一直都是這樣走過來的，在困難的時候選擇彼此扶持，不安的時候選擇守住希望。

國民黨主席鄭麗文。（圖／鄭麗文臉書）

鄭麗文25日與民眾黨主席連袂召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會，會後媒體提問指出蔡英文任內有實質廢死狀況引起民怨，北捷事件後也感受到廢死帶來的影響，現在蔡英文針對北捷案發文，詢問鄭麗文看法。鄭麗文指出憲法法庭淪為執政黨政策執行者，甚至做出違反憲法法理的決定，這也是為什麼賴清德總統不願意尊重國會多數、提出真正超然獨立的大法官人選，因為私心昭然若揭，想要矮化憲法法庭成為他個人私人法庭。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

鄭麗文說今天所有的始作俑者就是賴清德總統毀憲亂政，甚至近期更是粗暴違背開庭原則，透過少數法官就做出憲法判決。談到蔡英文時，鄭麗文說蔡總統近期想要提高聲量，也想讓大家記起比起賴清德她更值得被懷念，但這些民進黨裡頭互別苗頭正是賴清德這麼嚴重缺乏政治安全感的來源。

鄭麗文表示她可以強烈感受到賴清德如梗在喉、芒刺在背，忌憚的不是她自己也不是黃國昌，賴清德真正忌憚的是蔡英文。她由衷希望民進黨政治領導人們在那邊神仙打架時，受苦悲哀的是無辜的台灣人，耽誤的是台灣的發展，破壞的是台灣的憲政，請賴總統拿出政治智慧好好管管後面那位。

