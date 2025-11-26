鄭麗文批賴清德玩火臺灣變火藥庫 黃國昌要強力把關

美國強力催促臺灣提升國防經費，賴清德將提出400億美元特別預算，鄭麗文反批玩火。（圖片來源／國民黨臉書）

總統賴清德今（26）日宣布，將推出1,25兆元軍事特別預算，希望在野黨能夠支持。而國民黨主席鄭麗文反批稱，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更變成兵工廠，民眾黨主席黃國昌表示，賴政府絕對不能架空台灣的民主，接下來將強力為民眾把關。

鄭麗文說，光是今年度而已，我們舉債規模就要突破5000億，遠超法定舉債上限，對於該有的財政紀律跟產生嚴重的排擠作用，這些賴總統跟你的國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義支持如此龐大的國防支出，這點賴總統都沒有給任何說明、提出任何可行方案嗎？

鄭麗文表示，很遺憾的，賴清德身為堂堂中華民國的元首，對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，跟國會說明，沒有經過專業的討論、沒有進行可行性的具體評估，竟然是直接對外國媒體投書，顯然是在自毀國格，讓我們難以接受，應該要有的程序正義，通通不存在被跳過，難道我們跟美方沒有正式管道嗎？

鄭麗文質疑，賴清德今日宣布如此重大的國家政策，到底背後的考量是什麼，顯然有很大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格，失去了應有的格局。

將國家安全、人民幸福推到懸崖，憂邁向台獨成麻煩製造者

「在大罷免之後，賴清德陷入內憂外患，領導出現嚴重危機。」鄭麗文稱，卻看到更加激進跟危險的手法，將我們的國家安全，2300萬人的幸福推到懸崖邊。

鄭麗文批評，賴清德重提「兩國論」，再次大步向台獨邁進，這絕對不是2300萬人民所樂見，也不是區域跟國際社會樂見的，誠摯呼籲賴清德，千萬不要成為麻煩的製造者。

民眾黨主席黃國昌表示，將為人民強力把關。（圖片來源／民眾黨）

「上午的一番談話裡頭，不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟發展都要建立在戰爭上嗎？」鄭麗文質疑，希望賴總統要三思，人民希望遠離戰火、避免戰爭，政府積極成為和平的締造者，在這邊表達國民黨立場，希望賴總統三思、能夠懸崖勒馬。

民眾黨則回應稱。支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的。

川普否認2027年中共攻台，如同「團結十講」打掉雜質

行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

針對賴清德宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，民眾黨反駁稱，與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

民眾黨強調，為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷；而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

賴清德也提及「行動方案」要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，民眾黨認為，不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權，曲解打壓為分裂國家。

民眾黨也質疑，總統今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

民眾黨指出，賴清德特別將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於是承認該筆國防預算，實質上將對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，更避而不談關稅戰後台灣要對美國投資的金額，以及目前談判的進度，難以評估如此鉅額的對美輸出，真的能夠投資和平？投資台灣？

民眾黨批評，賴清德的「守護民主台灣行動方案」若是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致嚮往民主自由平等和平的台灣人民的最終反噬

