鄭麗文批賴清德說詞反覆 籲下架台獨黨綱證明是說真的

國民黨主席鄭麗文 7 日南下台中、彰化、南投出席國民黨黨慶，首站來到南投縣就針對賴清德總統前一天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，雷震倡議改國號「中華台灣民主國」，但民進黨留國號有助團結社會的言論提出批評，建議賴總統直接下架台獨黨綱證明是說真的。

鄭麗文提到 10 天前已經公開勸告賴清德不要點火，果然不到 10 天就改口找台階下，「身為國家元首對國家定位應該要穩定、清楚，而不是策略性變化造成大家困擾。既然賴總統說沒有台獨問題和宣布台獨必要，誠摯希望下架台獨黨綱，讓大家相信是說真的。」

鄭麗文進一步指出，「如果今天賴總統在沒有宣布台獨必要之下廢除台獨黨綱，那將是跨出中華民國團結的最關鍵一步，朝野政黨，至少國民黨一定願意跟賴總統一起為中華民國的未來團結一致。」最後不忘反問：「到底賴總統哪一句話才是真的？哪一句話才真正代表賴總統？」

