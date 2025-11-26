鄭麗文批賴清德讓台海變火藥庫 吳崢反擊：裝監視器是挑釁小偷、強盜？

民進黨發言人吳崢。資料照



總統賴清德今（11/26）宣布要加碼1.25兆元國防特別預算，國民黨主席鄭麗文下午質疑賴清德在玩火、讓台海變成火藥庫。民進黨發言人吳崢痛批，這樣的說法非常不可理喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，結果有人跑出來說這樣挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？

吳崢表示，總統講得非常清楚，為何要強化國防預算，就是防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業，鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法非常不可理喻也非常奇怪。

廣告 廣告

吳崢指出，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，例如近期要在黃海實彈演訓、這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域、甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢強調，在這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，這才是保衛國人的負責任政府該做的事，「怎麼會鄭麗文這時候又去幫中國講話、附和中共論調？非常奇怪。」

吳崢指出，對於鄭麗文這種言論，總統今天在記者會也有比喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，結果有人跑出來說這樣挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何一直要幫中共講話。

吳崢批評，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有無改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

更多太報報導

賴清德宣布加碼推1.25兆元國防預算 鄭麗文：賴總統您在玩火啊

接見以色列駐台代表 游瑪雅邀鄭麗文參訪薛智偉猶太社區中心

預言盧秀燕棄選2028、韓國瑜這原因看壞！吳子嘉：侯友宜可能再戰