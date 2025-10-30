鄭麗文批賴清德麻煩製造者 民進黨：重複中共論調、背離台灣主權

鄭麗文稱，賴清德快變成美國口中的麻煩製造者。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞]

國民黨準主席鄭麗文表示，總統賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，且若願意下架民進黨台獨黨綱，相信能迎來兩岸和平。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

鄭麗文接受媒體專訪表示，國際說「魯莽的台灣領導人」，就是在暗指台灣是麻煩製造者，而賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，不就是因為賴完全配合美國嗎？她也提及，若賴清德願意接受九二共識、下架民進黨台獨黨綱，相信賴也可以改變兩岸關係、迎來兩岸和平。

廣告 廣告

韓瑩今下午指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的四個堅持，到賴清德提出的和平四大支柱，立場清楚一致。她批，反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。她說，鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的。她說，當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川習會是否談及台灣？ 川普：沒提到也沒被討論

正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度