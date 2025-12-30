鄭麗文批賴清德「挑釁中共」 王世堅酸：她是上帝賜給民進黨最好的禮物

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍這幾日在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，並進行實彈射擊。國民黨主席鄭麗文昨(29)日批評總統賴清德不斷挑釁對岸，連累台灣2300萬人，「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」。對此，民進黨立委王世堅今(30)日表示，國家有大難臨頭的時候，在朝在野都該站在國家立場上，他也反酸鄭麗文「是上帝賜給民進黨最好的禮物」。

中共圍台軍演引發各界關注，鄭麗文昨日在廣播節目專訪時痛批賴清德不斷挑釁對岸、踩紅線，讓兩岸愈來愈對立、兵兇戰危，他才有利販賣「芒果乾」。鄭麗文稱，賴清德把路給走絕了，把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人，並痛罵「台灣有民進黨真是倒了八輩子的楣」。

廣告 廣告

對此，王世堅今日受訪時表示，國家有大難臨頭的時候，他認為無論在朝在野的黨主席，都應該該站在國家安全、國家尊嚴和國家立場上，對外一致發表態度看法，千萬不要在敵人圍攻我們的時候，反而把砲口對向國內其他政黨，這實在非常不好，「我簡單講，鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物」。

原始連結







更多華視新聞報導

中共軍演 基隆藍綠隔空交鋒國旗認同

中共今起圍台軍演 鄭麗文批賴清德「走上絕路」：連累全台2300萬人

共軍環台軍演 綠：在野勿再阻擋國防特別條例

