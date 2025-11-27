鄭麗文批賴清德「玩火」！胡采蘋：退讓永遠沒有盡頭

政治中心／饒婉馨報導

總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防特別預算。國民黨主席鄭麗文對此隔空對賴清德喊話：千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫。民進黨發言人吳崢也做出回應，認為鄭麗文為什麼這個時候幫中國說話。胡采蘋也發文表示，「退讓永遠沒有盡頭，400億美元軍事預算只是開始，遠遠不夠。保衛自己的家，再多錢都值得」。





鄭麗文批賴清德「玩火」遭綠反轟！胡采蘋：第一擊就要讓對方感到痛、奮力反擊

總統賴清德（左）推國防特別預算，被鄭麗文（右）批他：無疑是玩火。（圖／翻攝自民視新聞（左）、鄭麗文臉書（右））

廣告 廣告





總統賴清德召開記者會，宣布政府將推出歷史性400億美元、約1.25兆新台幣的國防特別預算，彰顯保衛國家、捍衛民主決心。然而，卻有許多人對此舉感到不滿；除了國民黨主席鄭麗文發文表示，「堂堂中華民國元首，對於如此重大的國家政策，竟然在尚未向全民報告、尚未向國會報告、尚未進行具體可行性評估之前，就直接對外國媒體投書，民主制度所應具備的基本程序正義竟化為烏有，如此藐視國會、自貶身價、自毀國格的行為，令人難以接受」；但民進黨發言人吳崢認為，「鄭麗文為什麼這時候去幫中國講話、附和中國論調」；他還說，賴總統對此在記者會有比喻，「就像家裡裝監視器、安全系統，結果有人跑出來說是挑釁小偷、挑釁強盜」，直言鄭麗文此番言論不可思議，怎麼會有這麼奇怪的言論。





鄭麗文批賴清德「玩火」遭綠反轟！胡采蘋：第一擊就要讓對方感到痛、奮力反擊

胡采蘋（左）強硬表態，文章吸逾1萬人按讚、235則留言，網友大多都力挺她的言論。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）

財經網紅胡采蘋對此也在臉書粉專PO文，「退讓不會有盡頭，一開始就要清楚的告訴對方，你不要碰我，這是我的東西，我的家，我的事情，你不要碰我」，接著寫「一再忍讓只會使界線越來越模糊，他覺得他可以繼續逼你後退。第一擊就要讓對方感到痛，讓他知道他永遠不要再碰我們的東西，我們的家，我們自己的領域。當別人的意志就是要消滅你的時候，沒有其他條路，你只能奮力反擊，而且要把他打得痛到他再也不敢來」，並且最後提及「退讓永遠沒有盡頭，400億美元軍事預算只是開始，遠遠不夠。保衛自己的家，再多錢都值得」。貼文曝光後，網友接連留言支持，「國防武器雖然很重要，但國內內賊也很多」、「以色列就是這樣的國家」、「拳頭大顆，流氓才不敢越雷池一步！」、「國防絕對不能退讓！」、「烏克蘭把自己的核武廢掉了 這就是前車之鑑」。

原文出處：鄭麗文批賴清德「玩火」遭綠反轟！胡采蘋：第一擊就要讓對方感到痛、奮力反擊

更多民視新聞報導

日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？

香港大火／77歲歌神許冠傑發「手寫信」30字盼助援

黃明志「選妃試鏡」對話曝！他狂約辣模慘遭拒

