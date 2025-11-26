鄭麗文批賴清德「讓台海變火藥庫」 吳崢轟不可理喻：為何一再幫中國講話？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對中國可能在2027年武統台灣，總統賴清德今（26）日提出，未來8年增加投入1.25兆國防預算，遭國民黨主席鄭麗文痛批「讓台海變火藥庫、兵工廠」。對此，民進黨發言人吳崢質疑，為何鄭麗文一再幫中國講話、附和中國論調，難道她依舊認為中共對台灣海峽有管轄權，所以可合理騷擾台海？

針對鄭麗文稱賴清德讓台海變火藥庫，吳崢質疑，鄭麗文為什麼一直要幫中國講話？（許詠晴攝）

民進黨今日下午召開縣市首長提名記者會。吳崢今日受訪表示，賴總統講得非常清楚，強化國防預算主要是防範外國勢力侵略、威脅台灣安全，同時厚植台灣產業，鄭麗文說這樣會讓台灣變危險，甚至稱會讓台灣海峽變成火藥庫，這樣的說法非常不可理喻，也非常的奇怪。

吳崢指出，台灣歷任總統、跨黨派都在強化台灣自我防衛能力，過去十幾年台灣也沒做過區域和平穩定的挑釁者，反觀都是中國單方面在破壞區域安全跟穩定，這兩年共機艦密集騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言要大規模軍事演習，台灣在此情況下當然要強化保衛自己的能力。

吳崢質疑，鄭麗文此時怎麼會幫中國講話、附和中國論調？這種言論賴總統今早也有比喻，就像我家多裝監視器、安全系統，結果有人跑來說你挑釁小偷、強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？

吳崢說，鄭麗文講這個話非常的不可思議，為什麼一直要幫中國講話？ 讓人想起，鄭麗文當國民黨主席前，也曾到中國參加電視節目，稱她認為共機艦騷擾台海周邊，是因為他們對台灣海峽有管轄權，這種為共宣的言論，不知道她現在當上國民黨主席後論述有沒有改變？如果還是繼續維持這種論調，對台灣主權安全都是很大的威脅，也讓國人感到不可思議。

