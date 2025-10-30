鄭麗文批賴清德「麻煩製造者」 民進黨嗆：重複中共論調才是真正的麻煩製造者

國民黨主席鄭麗文近日受訪時批評總統賴清德是「麻煩製造者」，民進黨對此嚴正回應。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文近日接受媒體專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」，發言內容被外界質疑與中國國台辦的說法如出一轍。對此，民進黨今（30日）嚴正回應，痛批鄭麗文「背離台灣主權與民主共識」，強調她的言論等同複誦北京立場，令人遺憾。

民進黨發言人韓瑩指出，鄭麗文身為最大在野黨主席，理應以台灣利益為優先，卻選擇重複中共對台話術，形同削弱台灣主體性。她直言，這樣的言論不僅無助兩岸和平，更讓台灣陷入國際疑慮之中。

韓瑩表示，民進黨自通過《台灣前途決議文》以來，始終堅持「兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人民決定」的原則。從前總統蔡英文提出的「四個堅持」，到現任總統賴清德提出的「和平四大支柱」，立場明確且一貫，展現守護主權的決心。她反批，鄭麗文過去曾痛斥「九二共識」是模糊陷阱，如今卻改口擁抱，價值觀早已「離經叛道」。

韓瑩指出，這段時間國民黨與部分在野黨多次遭到美國與國際社會警告，質疑其言行恐削弱台灣的防衛自主。她批評，鄭麗文甚至曾稱共軍擾台是「維持治安」，如今又把「共軍不擾台」視為談判條件，前後矛盾、立場混亂。

韓瑩強調，真正的和平建立在實力與團結，而非妥協與幻想。她呼籲，身為主要在野黨領袖，鄭麗文應代表台灣人民的意志，而非代言北京立場，「當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，這才是讓台灣陷入風險的真正麻煩製造者。」

