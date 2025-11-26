鄭麗文批賴清德1.25兆國防預算「玩火」？！吳崢轟「附和中共論調不可理喻」：強化自衛能力是負責任政府該做的

總統賴清德宣布1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，卻遭國民黨主席鄭麗文批評為「玩火、台海變火藥庫」。民進黨發言人吳崢今（26）日回應，中國單方面破壞區域安全跟穩定，對台恫嚇相當具體，強化自身防衛才是負責任政府該做的事情，鄭麗文附和中共論調實在不可理喻

吳崢表示，總統講得非常清楚，為何要強化國防預算，就是防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業，「鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在不可理喻也非常奇怪。」

吳崢再說，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，「反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定」，例如近期要在黃海實彈演訓、這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域、甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢直言，這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，「怎麼會鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調？這非常奇怪。」

吳崢酸說，對於鄭麗文這種言論，總統今天在記者會也有比喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話，「這就讓我們想起來，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權。」

吳崢批評，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有無改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

