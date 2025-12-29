鄭麗文批賴「把路走絕」導致中共軍演 總統府：在野應回立法院做正事

總統府發言人郭雅慧（取自中央社）

中共解放軍東部戰區今（29）日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文批評，主因在於總統賴清德不斷挑釁，導致台海局勢更加緊張，是總統賴清德把路走絕，連累全台2300萬人民，並質疑賴清德操作對立、販賣恐懼以謀求政治利益。

對此，總統府發言人郭雅慧回應表示，當前面對外部軍事威脅，台灣現在最需要的是內部團結，並呼籲在野黨停止政治攻擊，回歸正軌、回到立法院專心處理正事；她指出，再過兩天即將迎來新的一年，但現在中央政府總預算尚未完成審查，她也希望攸關國軍權益的國防特別條例能夠在立法院獲得支持。